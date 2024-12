Postacards, città in cartolina

A distanza di due anni dal primo progetto di Alessandro Ratti, arriva ‘Postcards from La Spezia n. 2’. Con le illustrazioni dello stesso Ratti e i testi di Francesco Maria Terzago, ecco la sua seconda collezione. Ancora una volta formata da 5 cartoline, un oggetto tipografico con la sua elegante veste di leporello a tiratura limitata di 200 copie (nella prima collezione erano 100), che nei colori, nelle scelte estetiche e nel suo formato, echeggia in modo stridente prodotti analoghi di epoca déco. E che, con gli strumenti dell’arte, affronta il tema del mare e le contraddizioni di un territorio che continua a produrre bizzarre idee di futuro. Il progetto trae ispirazione da una realtà capace di vincere, nei suoi esiti, nelle sue proposte, non il sogno ma l’incubo. I titoli delle opere, riprodotte in cartolina, sono: Enel Land, Il Fontanile di Panigaglia, Cristo Redentore, Crocieristi d’Assalto e Master Plan. Un gioco di sovrapposizioni e ricollocazioni kitsch, che dà voce agli odierni iconemi della comunità spezzina. Oltre alle illustrazioni di Alessandro Ratti che rappresentano luoghi della città della Spezia e del Golfo in cui è in atto una contesa degli immaginari ‘Postcards from La Spezia n. 2’ propone, sul retro di ogni cartolina, didascalie perturbanti.

Brevi narrazioni sarcastiche di Francesco Maria Terzago che imitano, con una amara celebrazione, lo stile linguistico delle guide turistiche dei primi anni del secolo scorso. "Doveroso omaggio all’industria fossile e alle magnifiche sorti progressive della comunità spezzina", uno stralcio di quel che leggiamo nel retro del Fontanile di Panigaglia (ricollocazione astratta della ‘Fontana del Dialogo’ di Viliano Tarabella). In questi giorni si può prendere parte alle presentazioni distribuite in numerosi luoghi della città. Quattro spazi, nei quali visionare – per ognuno di essi – opere differenti; un dialogo tra ‘Postcards from La Spezia n. 2’ e ‘Postcards from La Spezia n. 1’ con disegni originali e illustrazioni inedite. E dopo la prima tappa al Distrò di via Marsala, oggi alle 18.30 si va in via Tommaseo, alla libreria Liberi Tutti, per poi spostarsi giovedì 12 dicembre alla stessa ora alla Skaletta Rock Club di via Crispi, e chiudere sabato 14 dicembre, sempre alle 18.30, al Birrificio del Golfo di via delle Fornaci. Marco Magi