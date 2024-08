Porto Venere festeggia la Madonna Bianca

Sabato 17 agosto Porto Venere celebrerà come ogni anno la festività della “Madonna Bianca” che culminerà con la tradizionale processione nelle vie del capoluogo, alle 21.00, dal borgo fino alla località “Arenella”. In previsione della presenza di numerosi pellegrini, visitatori e turisti il Comune ha predisposto uno speciale piano di protezione civile ed un’apposita ordinanza di mobilità che richiede una modifica della viabilità locale. Questi i provvedimenti assunti: Dalle 19.30 e fino alle 22.30 vi sarà il divieto di transito per tutti i veicoli lungo la strada SP530 (“Napoleonica”) dall’intersezione con Via Libertà, ovvero l’ingresso al borgo delle Grazie, fino all’intersezione con Via Garibaldi (località Cavo). Il transito è consentito a mezzi di servizio, bus di linea, ai veicoli in transito con direzione Porto Venere – La Spezia (in uscita), bici e ciclomotori a due ruote, veicoli dei residenti o che usufruiscano di posti auto privati a Porto Venere, ai veicoli diretti alle strutture ricettive. Dalle 20.30 e alle ore 22.30 divieto di transito per tutti i veicoli in Via Garibaldi (dalla località Cavo) e in Via Olivo, quest’ultima da Piazza Bastreri e fino alla località Arenella compresa. In Via Garibaldi e nel primo tratto di Via Olivo soppressione temporanea (per tutta la durata dell’evento) di tutte le fermate bus Atc ad eccezione del servizio “Girobus”, verrà istituita la fermata straordinaria per i bus (capolinea) in località Arenella. I mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno corse suppletive straordinarie per garantire un servizio che copra le necessità dell’utenza. In occasione del transito della processione, saranno indicati dei percorsi pedonali con temporanee limitazioni di transito.