Ultimi due giorni, oggi e domani, per visitare, in sala Mantero a Porto Venere, la nuova mostra di copertine ‘Portovenereser’ del collettivo The Spezziner, accompagnata dal maxi mosaico ‘La Grande Bellezza’ in omaggio ad Adalberto Poggianti, un’opera identitaria realizzata da Mauro Baraldi, che raccoglie quasi 1000 immagini di portoveneresi dal 1915 ad oggi. In occasione del vernissage, alla presenza del sindaco Francesca Sturlese e dall’assessore alla Cultura Riccardo Balzarotti, la proiezione digitale su maxischermo con tutte le foto dei protagonist. La mostra sarà visitabile dalle 17 alle 20.