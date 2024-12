Porto e Frontini. Note per Telethon

Un duo di virtuosi del pianoforte che dai primi anni Duemila calca insieme il palco sarà il protagonista del concerto benefico organizzato in favore della fondazione Telethon, in collaborazione con il Comune della Spezia, che andrà in scena domani alle 11 in sala Dante in via Bassi alla Spezia: si tratta dei maestri Ileana Frontini e Paolo Porto. La loro musica diventerà il mezzo per raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche: il modo più efficace per riaccendere la speranza in coloro che ne soffrono, attenuando dolore e aprendo prospettive su cure efficaci.

Non a caso, l’evento s’intitola ’Facciamoli diventare grandi’: un auspicio per dire no agli effetti delle malattie rare. I due eseguiranno un programma fra grandi classici e contemporanei: ’Ma mère l’oie’ di Ravel, ’Tre danze ungheresi’ di Brahms, ’Da Pacem’ dello spezzino Roberto Pelosi, che sarà presente all’evento, ’Il pipistrello (ouverture)’ di Strauss, ’Due danze spagnole’ di Moszokosky e ’Quarto dei quattro movimenti per due pianofort’ di Glass. Entrambi insegnanti, Porto e Frontini hanno alle spalle un’importante carriera: il primo si è diplomato al conservatorio Puccini della Spezia e si è perfezionato in composizione e direzione d’orchestra, con all’attivo partiture presso prestigiose case editrici e cd di musica contemporanea, la seconda è musicista eclettica, per anni membro stabile del coro delle voci bianche del teatro alla Scala, con collaborazioni con i più importanti direttori d’orchestra, è sia solista che musicista da camera e ha preso parte a importanti festival nazionali e internazionali.

C.T.