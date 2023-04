Ponte sul Vara Sopralluogo per il via ai lavori

Entra nel vivo a Beverino la manutenzione del ponte sulla provinciale 17. Ieri mattina, il sopralluogo al cantiere che porterà alla riapertura a doppio senso dell’infrastruttura, finanziato da Regione Liguria con oltre 3 milioni di euro. Un’occasione, quella di ieri, che ha visto la partecipazione di un gruppo di cittadini, ai quali le istituzioni hanno ribadito l’impegno a gravare il meno possibile sulla viabilità, limitando al minimo i disagi inevitabili che saranno causati dalla chiusura totale del ponte. Il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini ha sottolineato la volontà di intervenire per questa infrastruttura con lo stesso standard con cui si è lavorato nelle altre grandi opere di messa in sicurezza e riqualificazione della rete stradale, ovvero in sinergia tra gli enti, sottolineando come tutte le opere in corso siano state riorganizzate per fare fronte all’emergenza prezzi ed alle problematiche che oggettivamente coinvolgono le opere pubbliche. Presenti al sopralluogo anche il sindaco Marco Cosini, e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, che ha spiegato come "non si è mai smesso di lavorare per trovare la copertura finanziaria dell’intervento risolutivo utile a riaprire il ponte senza limitazioni, con un impalcato nuovo, superando anche le difficoltà dettate dalla crisi internazionale e dall’abbandono dell’azienda che aveva vinto la prima gara". Il cronoprogramma dei lavori prevede che le attività di manutenzione e di messa in sicurezza del ponte durino circa sette mesi: per i primi quaranta giorni è prevista anche la chiusura del ponte con conseguente interruzione del percorso della sp17 – indicativamente fino a metà maggio – e deviazione sulla strada alternativa, la sp18, sulla quale nelle scorse settimane si sono conclusi alcuni interventi di manutenzione.