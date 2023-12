Polo subacqueo, prologo al veleno. Sindacati esclusi dall’inaugurazione

Si terrà questa mattina alle 11 al Centro di supporto e sperimentazione navale della Marina militare, l’inaugurazione del Polo Nazionale della dimensione Subacquea. Prevista la presenza di quattro ministri del Governo Meloni, tra cui quello alla Difesa, Guido Crosetto, nonchè le più alte cariche militari, a partire dal Capo di Stato maggiore della Marina, l’ammiraglio Enrico Credendino. Un evento atteso dal territorio, la cui vigilia è scaldata dalle polemiche sollevate dai sindacati, che dopo i dubbi espressi nei giorni scorsi, rincarano la dose lamentando di non essere stati convocati all’inaugurazione. "Crediamo che la Marina militare abbia commesso un errore a non invitare i sindacati" dicono Luca Comiti della Cgil, Antonio Carro della Cisl e Marco Furletti della Uil, per i quali "se il Polo, come sostiene la Marina, rappresenta un primo importante passo per la valorizzazione del patrimonio umano, infrastrutturale ed economico dell’area della Spezia, e se la Marina stessa ribadisce che le questioni territoriali saranno discusse e risolte in primo luogo a livello locale, non capiamo il perché della nostra assenza alla cerimonia di inaugurazione". I sindacati, rammaricati, prendono atto "che, nonostante le nostre continue sollecitazioni, sono anni che aspettiamo soluzioni strategiche ed organiche per risolvere i problemi che affliggono il mondo del lavoro afferente al settore. L’inaugurazione del Polo poteva essere un’occasione per interloquire con i vertici della Marina e del Governo al massimo livello e rafforzare corrette relazioni sindacali e spirito di collaborazione, con l’obiettivo comune di migliorare lo sviluppo delle attività della Marina ed incrementare la buona occupazione alla Spezia".