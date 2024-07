Polisportiva Spezzina domina i Play the Game

Dai, è il momento ‘giusto’ per questo sport. Un’altra bella pagina di grande entusiasmo ha accompagnato la Polisportiva Spezzina al ritorno nelle gare di atletica leggera. Le numerose medaglie conquistate a Busseto (Parma) nella tre giorni dei Play The Game Special Olympics, fanno da cornice al capolavoro finale della staffetta 4x100 dove il quartetto composto nell’ordine da Paolo Strata, Michele Demontis, Micheal Ranucci e Bryan Toriti, getta il cuore oltre l’ostacolo scacciando via la fatica accumulata in precedenza, per concludere in... oro, con un liberatorio abbraccio finale condiviso con tutto il gruppo. Prima della ciliegina finale, c’è da riavvolgere il nastro, dove il resto degli atleti (ben 22) riesce a battere perfino il caldo. "Ancora una volta, attraverso lo sport, si sono messe in luce le abilità di ogni atleta – spiega Alessia Bonati della Polisportiva – che ha avuto l’opportunità di dimostrare il vero valore di cui è portatore. Lo sport, che i nostri atleti spezzini ormai praticano da moltissimi anni, è diventato per tanti di loro un mezzo meraviglioso che gli ha dato l’opportunità di conquistare autonomie, fino ad oggi impensabili. Nel nostro cuore, durante questi giochi, ci porteremo dentro l’emozione di avercela fatta. autonomie speciali che, per alcuni di loro, non erano così scontate".

Special Olympics ha l’ambizioso obiettivo di spostare l’attenzione su ciò che gli atleti possono fare e non su ciò che non riescono a fare. L’attenzione sulla diversità svanisce nel momento in cui cresce l’ammirazione verso i talenti e le abilità degli atleti. Questo il dettaglio dei risultati: Andrea Bongiorno, argento nel lancio del vortex, primo nei 50 metri; Carla Cardone oro nei 10 metri di cammino assistito, argento nel lancio della pallina da tennis; Mara Carozzo oro nel lancio della palla; Marisa Carozzo argento nel lancio della palla; Salvatore Crisci bronzo nei 400 metri di marcia; Darius Tiberius, argento nei 50 metri e nei lancio della palla; Giacomo Del Buono oro nei 10 metri assistiti e bronzo nel lancio della pallina da tennis; Michele Demontis primo nella staffetta 4x100; Bassim El Makkaoui oro nei 50 metri e bronzo nel vortex; Diego Figoli doppio bronzo nei 50 metri e nel vortex; Marco Guano oro nel lancio della palla e bronzo nei 50 metri; Armando Matarazzo oro nei 50 metri.

E poi, ancora: Matteo Morelli oro nei 50 metri; Monica Pozzi bronzo nel lancio della palla e oro nei 50 metri; Micheal Ranucci oro nei 400 metri di marcia e nella staffetta 4x100, argento nel peso; Eugenia Rossi oro nel lancio della palla e nei 50 metri; Valentina Ruggero argento nei 10 metri assisti e bronzo nel lancio della pallina da tennis; Rossy Sanchez argento nel lancio della palla; Paolo Strata oro nella staffetta 4x100, argento nei 100 metri, bronzo nel peso; Patrizia Tedesco quarta nel lancio della palla e nei 50 metri; Bryan Torriti argento nei 100 metri e oro nella staffetta 4x100. La delegazione, oltre che dagli atleti, era formata dai tecnici Alessia Bonati e Mirella Santangelo, e dagli accompagnatori Giovanni Perlo, Elisa Natale, Isabella Sturlese, Federico Ruzzetti e Salvatore Ranucci. "Un ringraziamento speciale alla Gelateria Stella Marina – concludono dalla Spezzina – che con la raccolta fondi organizzata a maggio, ha permesso di ‘adottare’ tre atleti".

Marco Magi