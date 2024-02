Più strategie contro l’overtourism: "L’extra gettito torni al territorio"

Lavorare insieme per un turismo sostenibile. L’appello è stato lanciato dalla deputata Valentina Ghio vicecapogruppo del Partito democratico nel corso del congresso che si è svolto a Roma dedicato all’overtourism con riferimento anche alle Cinque Terre e alla gestione dei flussi eccessivi dei turisti.

Come di dovrebbe affrontare il problema?

"Attraverso studi multidisciplinari – spiega Valentina Ghio – come è stato promosso dal Parco delle Cinque Terre. Evitare che luoghi così preziosi perdano i propri residenti è un tema e una sfida cruciale per le Cinque Terre e per altre località della nostra Regione".

A proposito di Regione. Come dovrebbe muoversi l’ente ligure?

"Intanto non facendo calare dall’alto le sue scelte, ma confrontandosi realmente con gli amministratori locali e residenti, come invece non ha fatto con l’aumento delle tariffe dei biglietti dei treni. Prendere esempio dal Parco, che per primo ha compreso che per la tutela e promozione del territorio occorrono misure di sostegno ai residenti e un turismo sostenibile".

Cosa si dovrebbe pensare proprio per i residenti?

"La destinazione dell’extra gettito deve tornare al territorio a sostegno di interventi a tutela della costa dal rischio di erosione e prevedendo sostegni e incentivi agli agricoltori"