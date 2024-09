Pio Esposito devastante nell’Under 21. Segna a raffica contro il San Marino

Pio Esposito migliore in campo nelle fila della Nazionale Under 21, nel match disputato a Latina contro il San Marino, terminato 7-0 per gli azzurrini. L’attaccante aquilotto ha firmato ben quattro reti. Ieri, doppia seduta di allenamento per gli aquilotti a Follo, con Reca ormai pronto a tornare nei ranghi, al contrario di Elia e Kouda che necessitano ancora di tempo per la completa riabilitazione. Assenti Sarr fresco di intervento e Crespi, oltre ai nazionali Nagy, Candelari e Pio. Intanto è stato omologato da parte del giudice sportivo del risultato Cittadella-Pisa 1-1. Stamani alle 11, la Primavera di mister Terzi giocha in Coppa Italia contro il Pescara, al centro sportivo Ferdeghini.

F.B.