Pillole di primo soccorso sanitario. L’Asl collabora con la Fondazione

Durante il mese di febbraio l’azienda sanitaria spezzina proporrà, in collaborazione con Fondazione Carispezia, “Pillole di primo soccorso sanitario”: due incontri destinati a fornire le conoscenze principali in caso di piccole e grandi emergenze. Gli appuntamenti, curati dal dottor Fabio Ferrari, direttore della struttura complessa di emergenza urgenza extraospedaliera 112 di Asl5 e dai suoi collaboratori, si svolgeranno giovedì 15 febbraio e, in replica, giovedì 29 febbraio alle 21 in Accademia, lo spazio studio della Fondazione in centro città alla Spezia (via Vanicella 12).

Obiettivo dell’iniziativa sarà fornire ai cittadini interessati a partecipare le conoscenze generali in materia di primo soccorso, attraverso nozioni sia teoriche sia pratiche, al fine di riuscire ad agire tempestivamente e correttamente in caso si presenti un’emergenza. Le tematiche principali che verranno affrontate in ciascun incontro riguarderanno infatti il numero unico di emergenza 112, il riconoscimento dei sintomi di patologie “tempo dipendenti”, come infarto, ictus o allergie gravi, le indicazioni basilari per il trattamento di piccoli traumi, ustioni, punture di insetto o asma e, infine, verranno insegnate le principali “manovre salvavita”, ovvero come realizzare correttamente il massaggio cardiaco esterno e la manovra per la disostruzione delle vie aeree. La partecipazione agli incontri è gratuita, con prenotazione fino ad esaurimento posti, inviando una e-mail a [email protected] e indicando uno dei due giorni in cui si intende partecipare (15 febbraio oppure 29 febbraio).