Pignone: Casa di Gino Bellani, lavori di ristrutturazione iniziati

Gino Bellani, indimenticato gigante della pittura spezzina e internazionale, di origini pignonesi, avrà un angolo del paese in suo ricordo e onore. Si è conclusa l’altro ieri la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della casa del pittore, primo e importante tassello facente parte del bando Pnrr che si è aggiudicato il Comune per quasi 2 milioni, che prevede numerose opere di recupero. "La gara – spiega il sindaco di Pignone Ivano Barcellone – è stata aggiudicata per un importo di 164.165 euro. I lavori prevedono la ristrutturazione del fabbricato, sia internamente che esternamente; sarà poi gestito da una società esterna come approdo di artisti che si avvicenderanno per produrre la loro arte con a tema Pignone e le sue peculiarità" . I lavori dureranno 6 mesi.

Euro Sassarini