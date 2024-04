Pieno di gas? Si fa in porto. Distributore per Tir e auto

Un importante tassello per il porto di Spezia nel percorso verso la transizione energetica. Un impianto di Gnl (Gas naturale liquefatto) e di Gas naturale compresso, denominato Edux, è stato installato nell’area demaniale marittima di accesso e sosta autotreni agli Stagnoni. La società Ham Italia ha avuto da Adsp la concessione quadriennale per l’installazione e la gestione dell’impianto che sarà principalmente dedicato alla distribuzione delle due tipologie di gas aD autotreni e autoveicoli. "L’installazione di questo impianto – sottolinea il presidente dell’Adsp Mario Sommariva – si inserisce nel contesto delle politiche di transizione energetica che stiamo portando avanti, dall’elettrificazione delle banchine (che consentiranno di avere nel 2025 a La Spezia il molo Garibaldi attrezzato per il cold ironing), al blue flag che ha dato i suoi risultati in termini di riduzione delle emissioni, all’idrogeno che rappresenta un’ulteriore opportunità. L’obiettivo di una progressiva decarbonizzazione si può raggiungere anche grazie a questa iniziativa, che caratterizza ulteriormente il nostro sistema portuale in modo innovativo e sostenibile". Soddisfazione anche da parte di Ham Italia. "Si tratta di grande passo avanti verso la decarbonizzazione dei trasporti. Siamo felici di mettere a disposizione della comunità un impianto di rifornimento così tecnologicamente avanzato" dichiara l’amministratore delegato Aldo Bernardini.

"L’apertura dell’impianto di distribuzione del Gnl e Gnc per il trasporto stradale pesante è una novità positiva per la rete infrastrutturale italiana – sottolinea Andrea Arzà presidente di Assogasliquidi-Federchimica, l’associazione che rappresenta le imprese del Gnl e Gpl in Italia – Tutte le iniziative di sviluppo della rete delle infrastrutture di distribuzione sono un volano per la diffusione del carburante che ha un ruolo significativo nella decarbonizzazione del trasporto pesante stradale e marittimo. Secondo gli ultimi dati del rapporto Sslng Watch realizzato da Mbs Consulting (Gruppo Cerved) sono 160 i punti vendita Gnl in questo settore, per una crescita del 13,5% che alimenta una flotta circolante complessiva di oltre 4.900 mezzi. "L’impianto, finanziato grazie all’attività di Assocostieri, è un capolavoro di tecnologia e design, equipaggiato con tecnologie innovative" Dario Soria, direttore generale Assocostieri.