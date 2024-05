“Pescatore sognatore” dei Rema. Nell’album storie di vita vissuta

Sono passati ormai sei anni da quando nel 2018, tra le reti da pesca del porticciolo di Lerici, un gruppo di amici ha deciso di dare vita a un progetto musicale. Ma adesso finalmente per i Rema - band composta da Michele Grillo voce e chitarra, la violoncellista Maddalena Minasi, Marcello Selo percussioni e batteria, Laura Perutelli al basso, Dario Cambiaso chitarra elettrica ed Emma Cortis voce e cori - il conto alla rovescia sta per terminare. “Pescatore sognatore”, il loro primo album prodotto da Atomo world records con distribuzione a cura di Virgin music Italia, uscirà domani su tutte le piattaforme digitali e, da sabato, sarà disponibile anche fisicamente.

Tutto è partito dalla decisione di Michele Grillo, chitarrista autodidatta, di dedicare un brano al padre pescatore per trattenere le immagini vissute a bordo della sua barca da pesca e ringraziarlo per l’energia trasmessa attraverso il suo singolare stile di vita, in un contesto non sempre semplice. Poi una manciata di amici, un pizzico di swing, due pizzichi di reggae, un tocco di bossa e tanta farina d’autore. Questi gli ingredienti alla base della ricetta sonora dei Rema, che vengono amalgamati con cura da testi cantati in italiano attraverso parole che, partendo da un’intima introspezione, fuoriescono di getto dall’autore in maniera tanto diretta quanto poetica, creando nitide immagini dai colori mediterranei. Quattro i singoli contenuti all’interno di ’Pescatore sognatore’ che, in anteprima, hanno preceduto l’uscita dell’album: Là dove il mare batte il 5 aprile, Sorriso sincero il 19 aprile, Qui inizia la realtà il 3 maggio e Segno sulla sabbia il 10. Ma adesso é arrivato il momento della prova del nove per il gruppo lericino che per sostenere le spese di registrazione, mixaggio, masterizzazione e stampa ha attivato anche una raccolta di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal basso, in cui ciascun donatore in cambio di un’offerta potrà ricevere gadget e altre sorprese, fra cui Pescatore sognatore.

"L’album che abbiamo scelto di incidere su vinile per mantenerne la dimensione analogica, quindi per simboleggiare la concretezza nella realtà astratta che é la musica – ha spiegato Marcello Selo – vuole essere un viaggio emozionante attraverso le profondità dell’animo umano e i paesaggi suggestivi del Mediterraneo. Al suo interno storie di vita vissuta, con un’attenzione particolare ai sogni, alle speranze e alle sfide della vita, partendo dagli occhi di chi questa vita l’ha vissuta in quei borghi marinari caratteristici dell’Italia che ancora oggi regala storie di vita da amarcord". Per la prima presentazione live di Pescatore sognatore bisognerà aspettare il 27 luglio, alla Baracchetta di Lerici.

Elena Sacchelli