Pescatore professionista. Una laurea in biologia

Lorenzo Viviani è nato alla Spezia il 3 dicembre del 1982, ed è originario di Monterosso. Nato da una famiglia di pescatori, si è laureato (laurea specialistica) in Scienze biologiche all’Università di Genova; è pescatore professionista (ha ricoperto anche il ruolo di comandante del peschereccio di famiglia). È stato deputato alla Camera (dove ha ricoperto anche il ruolo di componente della Commissione Agricoltura e Pesca) nonchè consigliere comunale alla Spezia. Ha inoltre partecipato sia a campagne oceanografiche nel Mediterraneo, sia alla XXVIII spedizione in Antartide, come membro dello staff di ricerca