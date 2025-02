Peruviani in tribuna per incitare il loro beniamino

La torre della Ghirlandina si è colorata ieri di bianco, il colore della passione aquilotta ben rappresentata dai circa 1.300 supporter spezzini accorsi a Modena. Una mobilitazione popolare che ha coinvolto uomini, donne, bambini, animati da una passione viscerale per la squadra che rappresenta un’intera provincia e la Lunigiana: "Avanti Aquile, orgogliosamente spezzini, mai un passo indietro".

Al seguito degli Aquilotti tanti volti noti e le nuove leve, dietro agli striscioni di sempre: Curva Ferrovia, Gruppo Belini Frizzanti, club Franco Cavatorti, gruppo Bullone, Curve Pericolose, Orgoglio Spezzino, Mattia e Ilaria, Le fantele del Picco, Vecchia Guardia, Fedelissimi Mazzetta, Sonà per le Aquile, Fuori di Spezia. Cori, bandiere, inni e tanta passione profusa dall’inizio alla fine, gonfiando il petto per un simile patrimonio di fede.

In tribuna anche un gruppo di tifosi peruviani, con annesso striscioni del Perù, giunti appositamente da Milano dove risiedono per incitare il loro beniamino connazionale Gianluca Lapadula. Incredibile il boato che ha scosso il ‘Braglia’ al gol di Pio Esposito, recriminazioni a non finire per il mancato gol di Kouda, al 95’, che sarebbe valso la vittoria. Nel mezzo le arrabbiature per errori arbitrali evidenti che hanno inciso nell’economia della gara.

Nonostante l’amarezza per la mancata vittoria, i presenti con le sciarpe bianche al collo hanno salutato con i giusti e meritati applausi i protagonisti, autori di una prestazione "cuore, grinta e sudore".

Fabio Bernardini