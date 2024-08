Personalità e talento caleidoscopici. Clara stasera alle ’Summer Nights’

La sua carriera musicale è nata durante il lockdown, quando si mise in gioco partecipando a un brano di Nicola Siciliano e lanciando in rete una cover di Emeli Sandé, che la fece notare dagli addetti ai lavori e diede il la all’esplosione di una delle sue grandi passioni. Clara Soccini, conosciuta dal grande pubblico come Clara, non è solo voce disco d’oro e di platino, ma anche attrice, nota al grande pubblico per aver preso parte nel ruolo di Giulia-Crazy J della terza edizione della gettonatissima serie Rai ’Mare Fuori’, interpretata anche nella quarta. Sarà lei l’attesa prossima ospite delle Summer Nights, la rassegna di musica e parole fatta di esibizioni e interviste dal vivo promossa dal Brugnato 5Terre Outlet, che anche per questa sua decima edizione ha portato i big della canzone italiana nella Val di Vara e che proseguirà il 14 agosto con il Summer Party e si chiuderà il 17 con i Tiromancino. Personalità e talento caleidoscopici, dalla provincia di Varese, dov’è nata nel 1999 al cuore verde della Liguria. Fin da piccola coltiva l’inclinazione artistica, cresciuta fino a portarla sul piccolo schermo e a inanellare un successo dietro l’altro, come ’Origami all’alba’, ’Cicatrice’, i ’Replay’ con di Mv Killa e ’Un milione di notti’ con Mr Rain. Vinse Sanremo Giovani 2023 con ’Boulevard’, e fra i big si è distinta nell’edizione del festival 2024 con ’Diamanti Grezzi’ e, a chiudere il cerchio, ha scritto l’inedito ’Ragazzi Fuori’, dedicata proprio a ’Mare Fuori’, inserita nell’album di esordio ’Primo’. Nella notte di San Lorenzo l’artista si racconterà al microfono della voce di Radio Number One – media partner della kermesse – Vittoria Marletta a partire dalle 21, nella piazzetta cuore del Brugnato 5Terre Outlet in un’intervista che toccherà tutti i momenti più significativi della sua carriera e ne racconterà i momenti salienti della sua vita e che sarà trasmessa, insieme alle canzoni eseguite dal vivo, in radio domenica 11 agosto alla stessa ora. Anche in occasione dell’evento di sabato 10 agosto, dalle 18 alle 24, sarà possibile usufruire degli Extra Sales, la promozione riservata ai possessori di Vip Card; in occasione dell’evento, gli esercizi resteranno aperti fino alla mezzanotte.

Chiara Tenca