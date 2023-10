"Personale insufficiente. Asl5 fanalino di coda di tutta la Liguria"

"Secondo gli ultimi dati in nostro possesso, l’Asl 5 è sempre fanalino di coda tra tutte le Asl Liguria, con un rapporto fra popolazione totale e operatori del settore nel loro complesso che passa da 1 ogni 94 abitanti a 1 ogni 90". L’accusa parte dal consigliere regionale Lista Sansa e consigliere comunale Leali a Spezia Roberto Centi (nella foto). "Dai dati emerge che Imperia è 1 ogni 75, Tigullio 1 ogni 71, Savona 1 ogni 60 e soprattutto Genova che, tenendo conto di Asl 3 e aziende ospedaliere indipendenti, è in una situazione non quantificabile con precisione, ma straordinariamente più vantaggiosa".

Poi da un confronto sui dati scorporati "si nota per Asl 5 un piccolo miglioramento che è avvenuto grazie all’assunzione di infermieri (da 1090 a 1114) e di OssOta, (da 61 a 201), ma ancora ben al di sotto del fabbisogno. Diminuiscono invece i medici, da 357 a 317, mentre i direttori di struttura complessa passano da 27 a 31. Fatte salve le assunzioni degli ultimissimi mesi, si tratta di una dimostrazione ulteriore della grave situazione in cui versa Asl 5 dal punto di vista del personale, che si aggiunge alla condizione delle strutture ospedaliere e all’assenza del nuovo Ospedale. Fino a quando la situazione non cambierà radicalmente attraverso un piano straordinario di assunzioni, Asl 5 non cesserà di essere la cenerentola della Liguria e continueranno le fughe dei pazienti e la altissima mobilità passiva".