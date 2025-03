Performance di letture e musica al Circolo Fantoni di piazza Brin

‘Intervallo’ è una performance di letture e musica programmata per oggi, alle 17.30, al Circolo anziani di piazza Brin, in via Filippo Corridoni 7. Lo presenteranno Giovanni Tabacchiera e Gian Luigi Ago, e il titolo richiama quella pausa televisiva che, in passato, spesso veniva mandata in onda tra un programma e l’altro, per sopperire a vuoti televisivi o per motivi tecnici, quando ancora gli spot pubblicitari non la facevano da padroni. Come molti ricorderanno, si trattava di una serie di immagini statiche che riguardavano paesaggi e opere d’arte accompagnate musicalmente da brani d’arpa. Nell’immaginario televisivo restano famosi il gregge di pecore o paesi spesso abbarbicati a costoni rocciosi. "La performance in questione vuole essere per l’appunto ‘un break’ – spiegano i promotori – nel mezzo delle nostre trasmissioni quotidiane, spesso caratterizzate da una vita frenetica, costituita da tappe obbligate e logoranti. Un ‘Intervallo’, quindi, fatto di storie per lo più ironiche, surreali, intervalli che prendono spunto da una nota canzone di Lucio Dalla o che portano con sé la patina di un sogno cinico e bizzarro; intervalli che hanno la pace come filo conduttore, mai argomento più attuale di questi tempi, o che narrano di un’attesa spasmodica, allegorico richiamo al Deserto dei Tartari di Dino Buzzati". L’accompagnamento musicale all’intervallo non sarà con l’arpa ma con la chitarra di Gian Luigi Ago (musicista, cantautore e scrittore), che con alcuni brani di sua composizione introdurrà o chiuderà le varie letture. Giovanni Tabacchiera è poeta e scrittore, autore di racconti e romanzi spesso premiati in autorevoli concorsi letterari (tra i quali il Premio Pea Giovani e il Premio Chatwin). Le sue ultime esibizioni ‘Racconti di distrazione di massa’, ‘Roba da chiodi’ e ‘Natura morta, storie senza capo né cuore’ sono state presentate al Circolo anziani e al Bar Al volo. L’entrata all’evento odierno è libera.

m. magi