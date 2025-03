‘Perfetti sconosciuti’ in replica

Dopo il sold out di ieri sera alla prima, va in scena la replica di ‘Perfetti sconosciuti’, questa sera alle 20.45, al Teatro Civico. Prosegue così la stagione di prosa. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo film, una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi. Con la regia di Paolo Genovese, il cast è composto da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Rosario Lisma (che ha sostituito Paolo Calabresi) e Valeria Solarino, nella produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production. Il cast della compagnia, per la nuova tappa della rassegna ‘Foyer’, incontrerà oggi il pubblico alle 18, con ingresso libero. Per Genovese, in questa prima regia teatrale, è un ritorno al uccesso del 2016, che gli è valso il David di Donatello come migliore film e migliore sceneggiatura.