Per l’istituto La Lince oltre 27mila interventi

Quasi 2,5 milioni di chilometri percorsi (2.485.060), 780.964 le antintrusioni gestite dalla centrale operativa: sono alcuni dei numersi del report 2024 dell’istituto di vigilanza ’La Lince’. Nell’anno appena trascorso, sono pervenuti alla centrale operativa 8.568 ’sos’, ovvero gli allarmi attivabili tramite l’apposito dispositivo che mette in contatto immediato il cliente con la centrale operativa. Gli interventi su allarme furto da parte delle guardie giurate sono stati 27.320. "Nel 2024 si è confermata una maggiore concentrazione degli interventi nel secondo semestre, con un numero di interventi particolarmente elevato nei mesi estivi e nel mese di dicembre" spiegano dall’azienda. Gli interventi sono stati effettuati in maggior misura, nell’ordine, nelle province della Spezia, Massa Carrara, Livorno e in quella di Lucca.