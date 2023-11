Paura a Luni, bambino di 10 mesi cade dal letto e batte la testa

Un bambino di soli dieci mesi è stato trasportato d’urgenza ieri pomeriggio all’ospedale Meyer di Firenze dopo una caduta accidentale dal lettino della sua cameretta a Luni. La mamma si è accorta dell’incidente ed ha immediatamente allertato il 118 arrivato sul posto con il medico e il supporto dell’ambulanza della Pubblica Assistenza di Luni ma è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso della Toscana. Il piccolo, da quanto è emerso, stava dormendo nel letto quando improvvisamente è caduto battendo la testa e l’addome quindi la madre spaventata ha attivato i soccorsi. Il medico del 118 accertata la situazione molto delicata ha chiesto il supporto dell’elicottero per il trasporto urgente in ospedale per procedere a ulteriori accertamenti. Intorno alle 17 l’elisoccorso è atterrato in un terreno in via delle Rose a Isola di Ortonovo dove il piccolo, comunque cosciente, è stato trasportato a bordo dell’autoambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Luni.