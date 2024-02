Pauletta, chitarrista d’eccezione. Ecco ’Ponce’, omaggio in musica

Un talento d’eccellenza quello del giovane chitarrista Emanuele Pauletta, classe 2000 sarzanese d’adozione. Con il suo primo album ‘Ponce’, dà il suo piccolo contributo al panorama della musica classica. L’opera, interamente dedicata al celebre compositore messicano Manuel Maria Ponce, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. L’iniziativa, promossa dall’etichetta DotGuitar, nasce all’interno della nuova collana ‘Lucca Conservatory Guitar Best Graduates Series’, una collezione che promuove i giovani talenti emergenti, meritevoli dell’opportunità di incidere la propria voce musicale per arrivare al grande pubblico con la propria espressione artistica.

Ed Emanuele Pauletta, con la sua profonda passione per la chitarra classica, si inserisce di diritto in questo contesto. La sua, una formazione musicale iniziata nella primissima infanzia nella Scuola Suzuki di Sarzana con gli insegnamenti della mamma musicista Maria Citterio, e coltivata negli anni con incredibile impegno, costanza, grande determinazione, e tantissimo studio, frequentando numerosi corsi di perfezionamento e masterclass con docenti di fama internazionale. Poi, per continuare all’Istituto musicale Luigi Boccherini di Lucca dove, con la docenza del maestro Giampaolo Bandini, si laurea a ottobre 2023 con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. Un curriculum corredato di numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali tra cui, lo scorso anno, il 27° ‘Giulio Rospigliosi’ Guitar Competition che gli consente l’incisione del suo primo disco. Con grande emozione e soddisfazione per il suo primo lavoro, Emanuele racconta: "’Ponce’ racchiude alcuni dei lavori più significativi che hanno rivoluzionato il repertorio della chitarra nel XX secolo". Con l’umiltà che lo caratterizza, si nasconde dietro al suo sorriso, ma i suoi maestri affermano che Emanuele ha saputo interpretare magistralmente le composizioni di Manuel Maria Ponce, dando vita a un dialogo intenso e coinvolgente tra la sua chitarra e le opere del compositore messicano.

"Ho sempre sentito una particolare affinità con la musica di Ponce – aggiunge Pauletta – considerandola una parte essenziale del mio modo di suonare e di esprimermi musicalmente. Questo album rappresenta non solo un omaggio al grande compositore messicano, ma la realizzazione di un sogno: trasmettere al pubblico la vera essenza di Ponce, plasmando con dedizione e passione ogni singola nota".

Marco Magi