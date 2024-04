Passeggiata sull’Alta via dei Monti

L’associazione ‘Cesare e i suoi Amici’, con la collaborazione di ‘Antichi Sentieri Liguri’, organizza per domenica una passeggiata di circa 11 chilometri sulle vette panoramiche che sovrastano l’Alta Via dei Monti Liguri, nel tratto iniziale della Tappa 41. È un evento benefico aperto a tutti, infatti l’incasso sarà destinato all’acquisto di attrezzatura per il reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea. Il percorso porterà alla scoperta dei Monti Coppigliolo, Costa Ali e Cornoviglio, da dove si potrà godere di una vista mozzafiato sulle valli e sul mare, circondati da pascoli fioriti. Percorso di categoria E (obbligatori scarponcini da trekking, consigliati bastoncini). Si raccomanda di portare acqua in abbondanza e tutto l’occorrente per una giornata all’aria aperta. Il ritrovo è alle 9.45 davanti al Cuccaro Club, nella Pineta di Suvero, con ritorno previsto intorno alle 16. I partecipanti dovranno munirsi di pranzo al sacco, che si gusterà in vetta. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato. Prenotazioni entro venerdì al 392 0476862.