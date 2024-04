Passeggiata a mare più bella e sicura: "Via le barriere architettoniche"

LERICI

La passeggiata a mare pronta a rifarsi il look: è stato infatti completato l’iter di gara per l’affidamento dei lavori del secondo lotto della riqualificazione della zona che riguarderà il tratto tra Piazzetta Tarabotto e Piazza Garibaldi, per un importo di circa 620mila euro. La gara è stata aggiudicata con un ribasso del 14% sull’importo di partenza di 620mila euro, da un’Ati composta da Genesi Restauro Srl e Restauro Valeri Srl. La riqualificazione dell’intera area avviene in seguito a importanti studi di carattere storico culturale condivisi con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti, tenendo conto di criteri oggettivi come la creazione di continuità tra l’area di Calata Mazzini, piazza Garibaldi e i giardini, eliminando le barriere architettoniche, fisiche e visive che oggi creano discontinuità: il mantenimento dell’identità storico culturale del luogo senza modificarne la destinazione d’uso, il mantenimento in sicurezza della massa arborea e la rigenerazione del verde e l’accurata attenzione ai dettagli relativi alla pubblica illuminazione. "Non verrà modificato nulla rispetto allo stato attuale se non i livelli stradali – spiega Marco Russo, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lerici – non verranno modificati i disegni delle aiuole né lo storico muretto del nostro lungomare. Anche la volontà di mantenere i pini sul fronte mare ha imposto soluzioni tecniche e architettoniche obbligate: è necessario permettere che le radici delle piante siano in condizioni di garantire la salute delle stesse soprattutto ai fini della sicurezza. Alzare il livello della passeggiata ha proprio questo obiettivo, lasciare spazio alle radici dei pini di correre sotto senza più alterare il manto stradale e migliorando la stabilità delle piante".

Il cantiere, che segue la parte già realizzata, aprirà nelle prossime settimane compatibilmente con la stagione primaverile-estiva: resterà sempre garantito il passaggio tra la porzione a monte e quella a mare del paese, e le attività turistiche, commerciali ed il mercato continueranno a svolgersi regolarmente. Il cantiere si concluderà entro l’anno per lasciare spazio agli interventi dei lotti successivi. "La riqualificazione della passeggiata riporterà continuità tra Piazza Garibaldi e la zona della passeggiata dallo Shelley in poi, eliminando le parti ammalorate come le piastrelle rosse del lungomare e l’asfalto di giardini e rotonda. Nessun intervento alienante quindi, ma solo la volontà di restituire un lungomare degno di un borgo di primo piano come Lerici, eletto Best Tourism Village dalle Nazioni Unite".