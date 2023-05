Parole forti come azioni Allo Shake spicca il volo il secondo Spezia Pride E ora ’Esagerate’ pure!

di Marco Magi

Un mese di talk, presentazioni di libri, workshop, mercatini e serate uniti da un unico fil rouge, il tema ’narr-azione’: uno spazio in cui riflettere su come le proprie vite, il modo in cui vengono raccontate e le parole che vengono usate diventino azione politica e trasformativa. ‘Esagerate’, in programma domani sera allo Shake club, è l’evento inaugurale del mese di iniziative che anticipa il secondo ‘La Spezia Pride’, realizzato e promosso da Raot – Rete anti omofobia e transfobia, con il supporto di Cgil, Arci, Non Una Di Meno e Unione degli studenti.

Sul palco del locale di via Valdilocchi, dalle 22 alle 4, diverse performance artistiche fuori dagli schemi e con un grande impegno politico: Daphne Bohémien, performer internazionale e content creator; il drag show di Michelle King e lo spettacolo burlesque di Minnie Bombay che anticiperanno il dj set di Zighy Stardust. Si tratta del primo dei molti eventi che avranno luogo in città e provincia (e non solo), fino ad arrivare al 17 giugno, giorno della parata ufficiale del ‘La Spezia Pride’. Si prosegue dunque il 18 maggio, dalle 17.30 alle 19.30, con la presentazione alla libreria Liberi Tutti di ‘Poliamore’, il libro di Car G. Lepori e Nicole (Nic) Braida (modera Valentina Bianchini). Il 19 maggio si terrà, all’Arci Baccano dalle 20, una cena di finanziamento (informazioni e prenotazioni al 338 4500482 o al 329 1228563. A Laboratoria Lunatica di via Genova 175, il 20 maggio (dalle 18 alle 20) e il 21 maggio (dalle 10 alle 12), organizzati da Non Una di Meno, ‘Piacere sessuale’, rispettivamente un talk di Le Sex en Rose e un workshop di Jona di Trans Mush. Sempre il 21 maggio, verrà presentato dalle 18 al Gramsci Caffè di Carrara, ‘Made in Urss’, libro di Cristian Zinfolino (modera Francesco Salvini) e di seguito il concerto di Cosmic Queers. Ancora pubblicazioni il 25 maggio: alla Liberi Tutti, dalle 17.30, ecco ‘Trauma’, libro di Daphne Bohémien (modera Valentina Bianchini). Ci si sposta al Camec, il 26 maggio alle 18, dove avverrà un ‘Viaggio tra i diritti negati’, una tavola rotonda durante la quale esperti ed esperte del mondo giuridico e non (Sandro Gallittu, Matteo Mammini e Fulvia Casagrande; modera Giulia Babbini) affronteranno il tema dell’uguaglianza da diverse prospettive. Poetry Slam, dalle 18 alle 20, al Nob di piazza Matteotti a Sarzana il 27 maggio, mentre il 2 giugno, all’Arci Canaletto dalle 18 alle 24, ‘Creative’, ovvero mercatino, aperitivo e il reading poetico di Susanna Minucciani, poi il concerto di Alice Parodi, Frances Reynier e Irene Viboras, concluso con un dj set. Prima di arrivare al Pride Village al Pin dei giardini, il 15, 16 e 17 giugno, altri due eventi: il 3 giugno ‘Grass’, all’Arci Canaletto il workshop e talk a cura del Collettivo Grass; l’11 giugno, all’Arci Castelnuovo dalle 18, il talk di Jessica Giorgia Senesi e l’aperitivo.

"Il significato autentico del Pride? Uno spazio di lotta intersezionale – spiegano i promotori – in cui parlare di diritto in senso ampio, di determinazione di sé e della propria vita, di salute, di lavoro, di progresso e cambiamento, di una società che non sia più soltanto inclusiva ma che si apra alle differenze e all’accoglienza della molteplicità".