Park multipiano gratis per i turisti: "Così aiutiamo il settore a crescere"

I parcheggi multipiano di largo Pozzoli e piazza d’Armi gratuiti per i turisti che soggiorneranno nelle strutture alberghiere ed extralberghiere della città. Un segnale di ulteriore attenzione al settore turistico arriva dalla decisione di Palazzo civico di mettere a disposizione dei visitatori che pernottano in città i due nuovi park di interscambio, i cui lavori dovrebbero comcludersi a breve. La scelta è stata annunciata ieri mattina dal sindaco Pierluigi Peracchini al termine di una riunione ad hoc, e rappresenta una novità per il territorio e per la regione: mai in Liguria le amministrazioni avevano concesso la gratuità dei parcheggi ai turisti che soggiornano nelle strutture del territorio. Un’iniziativa ’benedetta’ anche dalle associazioni di categoria, che già nei giorni scorsi avevano apprezzato la decisione, presa sempre da Palazzo civico, di estendere la gratuità dei due parcheggi a dodici ore, così da favorire commercio e lavoratori.

"Ci stavamo lavorando da tempo, e credo che questa iniziativa rappresenti un segnale di forte attenzione al settore turistico da parte dell’amministrazione – spiega il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini –. I turisti che alloggiano nelle strutture della città avranno la totale gratuità della sosta nelle due strutture. Credo sia un messaggio importante, anche per il fatto che si tratta di turisti che pagano la tassa di soggiorno". Solo una settimana fa, Palazzo civico aveva annunciato le prime modalità di utilizzo dei park (costati 5,4 milioni di euro;ndr) stabilendo una gratuità a tempo per gli utilizzatori: la sosta sarà gratuita per i lavoratori e per chi si recherà in centro per le prime dodici ore, al fine di evitare abusi nell’utilizzo. Il parcheggio in Piazzale Pozzoli, al termine dei lavori passerà da 241 a 444 posti auto, mentre quello di piazza d’Armi passerà dagli attuali 180 posti a 324. Una decisione, quella della totale gratuità per chi alloggia nelle strutture ricettive, che arriva in un momento storico in cui il turismo continua a crescere nel capoluogo. "Quelli dei primi sei mesi del 2024 sono dati positivi, che saranno confermati anche nei mesi successivi. Al 31 luglio sono state quasi 600mila le notti passate dai turisti alla Spezia, con un incremento importantissimo anche dei dati relativi all’imposta soggiorno – dice Peracchini –. Bisogna continuare a lavorare per aumentare i servizi, affinché la città sia sempre più accogliente.

Matteo Marcello