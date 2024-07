Park multipiano aperti a settembre. Torna la navetta per il centro città. Sosta gratuita per le prime 12 ore

Dovevano essere pronti per la primavera. Lo saranno probabilmente entro la fine dell’estate, non prima di settembre. Per vedere terminati e operativi i due parcheggi multipiano destinati a raddoppiare gli stalli nelle aree di interscambio di piazza d’Armi e via Carducci, si dovrà aspettare almeno fino a settembre. È quanto trapela da Palazzo civico, che anche recentemente ha dovuto rispondere sui social network alle domande di cittadini che si interrogavano sull’eccessiva durata dei lavori. Opere che hanno subito contrattempi importanti, causati soprattutto dai ritardi nella consegna dei materiali e per alcune varianti realizzate in corso d’opera, come le predisposizioni finalizzate a ospitare, un domani, anche i pannelli fotovoltaici. Il cantiere di via Carducci è quello più avanti nei lavori, mentre quello di piazza d’Armi ha dovuto scontare anche uno stop causato dal ritrovamento, nel sottosuolo, di alcuni residuati bellici, che hanno inevitabilmente ritardato il cronoprogramma. Ora però per entrambi i cantieri si sta procedendo celermente, e l’ultimo punto sullo stato dell’arte effettuato da Palazzo civico ha fissato all’inizio di settembre l’inaugurazione delle due nuove strutture, realizzate dal Comune grazie a una cospicua fetta del maxi finanziamento da oltre 38 milioni di euro per rivoluzionare la mobilità ottenuti alcuni anni da dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Una scadenza, quella di settembre, entro la quale Palazzo civico andrà a definire anche le modalità di fruizione delle due strutture. Una piccola certezza già c’è, annunciata anche nei mesi scorsi, ovvero il ritorno della navetta gratuita che, dai due parcheggi multipiano, transiterà nel centro città, favorendo così lo spostamento dei pendolari. Un’ipotesi al vaglio degli uffici comunali riguarda la possibilità di garantire la gratuità del parcheggio per le prime dieci, dodici ore, con il ticket introdotto solo al superamento della soglia individuata: una soluzione che andrebbe a incentivare non solo i lavoratori, che in questo modo si ritroverebbero parcheggio e navetta gratuita – con riflessi diretti sulla qualità dell’aria nel centro città – ma anche il commercio cittadino, con le persone che potrebbero essere invogliate dalla gratuità del parcheggio e della navetta per raggiungere il centro città ed effettuare i propri acquisti.

