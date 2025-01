Parità di genere. Premiata Arte

Arte La Spezia ha ottenuto la certificazione per il sistema di gestione per la parità di genere. Si tratta di un riconoscimento emesso dal Rina Services, che attesta l’impegno nel promuovere politiche orientate all’uguaglianza di genere, sia in termini di opportunità professionali che di benessere. "Abbiamo fortemente voluto questo percorso con Arte La Spezia e siamo orgogliosi di aver ottenuto questa importante certificazione a testimonianza del nostro impegno sul tema" dichiara l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola. "Attraverso politiche mirate garantiamo pari opportunità, creando un contesto che valorizzi ogni persona senza distinzioni" aggiunge l’amministratore di Arte Marco Tognetti.