Parco delle Mura di La Spezia: bando finalizzato alla concessione

La Giunta Peracchini ha approvato le linee di indirizzo per l’indizione di un bando di gara pubblica per l’assegnazione, in concessione, per il recupero e la gestione del Parco delle Mura. L’atto, proposto dall’assessore Manuela Gagliardi, ha la finalità di stabilire le linee di indirizzo propedeutiche alla stesura del successivo bando pubblico per l’assegnazione in concessione dei beni. Posta in gioco: attività prevalenti esercitabili di interesse pubblico; realizzazione di punto informativo e punto ristoro mobile in armonia con l’ambiente circostante garantendo così il presidio dell’area; organizzazione di eventi sportivi, culturali; manutenzione ed implementazione del verde.

Così lo sviluppo del progetto “La Spezia Forte” col quale l’Amministrazione ha voluto valorizzare una serie di luoghi storici realizzando un programma di interventi volti al recupero e alla riqualificazione di antichi manufatti e fortificazioni comprese le mura storiche che cingono la città (Parco delle Mura, Parco della Rimembranza, Batteria Valdilocchi e Galleria Quintino Sella). "Oggi - spiega Gagliardi - si aggiunge un altro tassello importante per il progetto “La Spezia Forte” che deve diventare un corpo unico e armonico, dal punto di vista culturale e turistico. L’amministrazione vuole far conoscere e promuovere la storia e l’identità spezzina che non e’ di minor valore rispetto alla storia nazionale, anzi è stata protagonista a lungo con il genio militare per la costituzione dell’unità d’Italia. La Spezia Forte valorizza le nostre fortificazioni dal punto di vista storico e naturalistico e offre ad ogni spezzino l’opportunità di sentirsi orgoglioso della propria città e parte di una storia più grande che e’ quella nazionale. Un’unica cabina di regia è fondamentale perché da idea “La Spezia Forte” diventi un vero e proprio volano, con un progetto di branding per i turisti, un percorso didattico per le scuole e un luogo del cuore per gli spezzini".