Parcheggi in centro, via al nuovo piano della sosta con più stalli e navette gratuite

La Spezia, 16 gennaio 2025 - Dal 14 gennaio è entrato in vigore il piano della sosta nel centro città. Questa misura è stata attuata a seguito all'apertura dei due nuovi parcheggi di interscambio situati in piazza D'Armi e piazzale Pozzoli che, grazie ai lavori di ampliamento, hanno raddoppiato la capienza raggiungendo quasi 800 stalli. Le due strutture consentono di sostare gratuitamente per 12 ore e sono servite da un bus navetta gratuito che continuativamente collega i posteggi con il centro storico fino alle 20 di sera.

Il provvedimento inoltre conferma le agevolazioni tariffarie nei parcheggi a rotazione e quindi il costo di 0,50 euro per due ore il sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 20 in piazza Cavour; tariffe scontate il sabato pomeriggio dalle 15 alle 20 (1,50 euro per due ore – tariffa frazionata 0,50 euro per 80 minuti) in piazza Beverini, piazza Chiodo, viale Garibaldi, via Persio, viale Minzoni nel tratto compreso tra viale Italia e viale Mazzini ambo i lati, via D'Azeglio nel tratto compreso tra via Mazzini e via Minzoni ambo i lati, viale Mazzini nel tratto compreso tra via XX settembre e via d'Azeglio ambo i lati, via Micca nel tratto compreso tra viale Italia e via Mazzini ambo i lati e la tariffa di 0,50 euro l’ora in via Rosselli tratto tra via Roma e via Gramsci, via dei Mille tra via Gramsci e via Roma. Confermata la gratuità dei parcheggi nei giorni festivi e nessuna variazione a pass residenti e abbonamenti mensili.