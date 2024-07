Panariello e Masini, il ritorno. Lo show in piazza Europa fra comicità e musica

Giorgio Panariello e Marco Masini di nuovo insieme sul palco: lo strano incontro diventa ‘Il ritorno’ – dopo il grande successo del 2023 – fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nell’Arena spettacoli di piazza Europa, stasera alle 21.30. Masini ha spiegato la nascita del progetto come una cosa nata a cena o in vacanza, mentre Panariello ha aggiunto che il suo compagno di avventura frega un po’ tutti, perché è molto brillante e divertente, a dispetto delle sue canzoni sempre sofferenti e sull’amore. E così, in uno spettacolo basato sul cantautorato e sulla comicità, i ruoli si scambiano. "Ci sono momenti in cui Marco è più divertente di me e momenti in cui io mi esibisco come cantante. Ci amalgamiamo bene", ha detto Panariello. Masini, intanto, si cimenta in un ruolo che non immaginava nemmeno. "La cosa più complicata – ha aggiunto Masini – è rispettare certe tempistiche per fare una battuta e aspettare i giusti tempi, che Giorgio, da professionista, mi ha trasmesso. Anche lui ha scoperto da me dei trucchi da cantante, come i metronomi in cuffia, le linee guida da seguire, gli ascolti e il gobbo".

Uno show ricco di momenti di comicità, ma anche di molti segmenti legati alla musica. "Abbiamo sempre date nuove – hanno confidato i due artisti – ne vorremmo fare tante. All’inizio dovevano essere poche, ma le stiamo allargando. L’anno scorso è stata una tournée fortunata, sapevamo che era un bello spettacolo ma non ci aspettavamo che sarebbe piaciuto così tanto". Il botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), è aperto dalle 8.30 alle 12.30 e stasera anche nell’Area Spettacoli di piazza Europa dalle 18.30. I biglietti sono in vendita anche sulla piattaforma online Vivaticket. Informazioni allo 0187 727521 o all’email [email protected].

Marco Magi