Palio del Golfo, vittoria e suspense. Muggiano in trionfo al fotofinish su Canaletto. Doppietta di Fezzano

Lerici (La Spezia), 22 luglio 2024 – Un finale suspense che ha tenuto con il fiato sospeso le borgate e il pubblico. Muggiano e Canaletto sono arrivate, apparentemente appaiate, e nessuno ha alzato il braccio in segno di vittoria. Soltanto dopo aver riguardato le immagini la giuria ha decretato il successo di Muggiano, che allunga la serie utile ma questa volta davvero un soffio. La giornata si è aperta con un minuto di raccoglimento che ha unito le borgate prima del via. Con un abbraccio ideale per la tragedia che, a distanza di poche centinaia di metri, ha segnato la mattinata a Lerici con la morte del giovane camerunense si è aperta la gara della prepalio organizzata nello specchio d’acqua di Santerenzo organizzata dalla Venere Azzurra. Nelle categorie junior e femminile vittoria del Fezzano. Tra le donne squalifica di Portovenere per le zavorre non conformi.

Senior: 1) Muggiano (11’02“67); 2) Canaletto (11’03“22); 3) Le Grazie (11’14“02); 4) Fezzano (11’18“85); 5) La Spezia Centro (11’26“56); 6) Marola (11’28“28); 7) Venere Azzurra (11’30“60); 8) Portovenere (11’32“ 60); 9) Fossamastra (11’33“21); 10) Cadimare (11’55“56); 11) Santerenzo (12’24“97); 12) Tellaro (12’28“44).

Junior: 1) Fezzano (5’27“50); 2) Le Grazie (5’36“66); 3) Portovenere (5’37“16); 4) Venere Azzurra (5’44“71); 5) Canaletto (5’46“01); 6) Fossamastra (5’48“77); 7) Tellaro (5’57“28); 8) Cadimare (6’07“69).

Femminile: 1) Fezzano 5’53“94; 2) Santerenzo 6’01“36; 3) Lerici 6’06“17; 4) Fossamastra 6’07“50; 5) Canaletto 6’10“26; 6) Muggiano 6’19“09; 7) Spezia Centro 6’20“73; 8) Le Grazie 6’32“20; 9) Tellaro 6’48“00.

Domenica ultimo appuntamento al Muggiano e poi l’attesa sarà finita. Domenica 4 agosto sulla passeggiata Morin a Spezia verrà assegnata l’edizione numero 99 del Palio del Golfo.