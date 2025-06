Palio del Golfo, una storia lunga 100 anni. Oltre due mesi di eventi. “Sarà un’edizione record”

La Spezia, 7 giugno 2025 – “Non resterà un’iniziativa fine a se stessa, ma sarà proposta tutti gli anni, così le scuole saranno coinvolte direttamente nel portare avanti una tradizione così importante: senza le nuove generazioni il rischio è che poi l’entusiasmo si spenga, il futuro del Palio passa dai giovani”. Maria Grazia Frijia, vicesindaco con delega al Palio del Golfo, è raggiante nel vedere le centinaia di ragazzi riversati in passeggiata Morin per sostenere i propri compagni di scuola. C’è chi accende fumogeni, chi si getta in acqua per celebrare l’equipaggio vincitore. Scene da Palio, insomma. “Questo è l’anno zero, un’idea che ci è venuta a marzo, non c’è stato molto tempo per organizzarla ma l’entusiasmo e le condivisioni sono state da subito altissime da parte di professori e studenti” rimarca la Frijia. Quello del Palio delle scuole è stata la prima iniziativa di cartello del vasto programma di oltre due mesi che accompagnerà il centenario della disfida. “Fra poche settimane entreremo nel clou delle iniziative, con l’arrivo di Nave Vespucci, l’opera di Simon Boccanegra, lo spettacolo dei droni, con 400 dispositivi e giochi d’acqua – dice la vicesindaco –. Senza dimenticare la Golfo dei poeti Cup, dal 21. E poi eventi, artistici, culturali, enogastronomici che ci accompagneranno fino a metà luglio, quando sarà allestito il Villaggio del Palio, che sarà molto bello”.

Frija ha annunciato la presenza del ministro per le politiche del Mare, Nello Musumeci, ‘Borgataro ad honorem’ che sarà presente in tribuna il prossimo 3 agosto. “Sarà un Palio indimenticabile, vogliamo che i cento anni del Palio vengano ricordati a lungo”, dice. Soddisfatto per la riuscita della manifestazione è anche Lorenzo Brogi, assessore all’istruzione.

“Una splendida giornata. Sono orgoglioso delle insegnanti e degli studenti che hanno lavorato negli ultimi tre mesi per poter portare alla realizzazione di questo evento. Il Palio vuole entrare nelle scuole per insegnare valori importanti, che vanno oltre la disfida remiera”. Nella considerevole macchina organizzativa che ha portato al Palio delle scuole, un ruolo di rilievo lo hanno avuto i docenti. Alessandra Bonamini, insegnante del Cardarelli ed ex vogatrice (vinse il primo Palio femminile, nel 1995, con il Fossamastra), nonchè consigliera del Panathlon, approva la nuova manifestazione. “Spero che sia solo l’inizio, che sia la prima di una lunghissima serie, magari ci fosse stata ai nostri tempi – dice la docente –. Cinque scuole non sono poche, nonostante le difficoltà logistiche non indifferenti. I ragazzi si sono presi l’impegno e l’hanno portato a termine, tanto di cappello. L’adesione è stata altissima”. “Vorremmo che dai prossimi anni – rilancia la presidente del Panathlon, Daniela Ricaboni – il numero delle scuole aumentasse. Questo è l’anno zero, ma lo porteremo avanti negli anni”.