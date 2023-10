Palestra nel verde "abbandonata". I dem presentano un’interpellanza

La ’Palestra nel verde’ del Parodi, il percorso ginnico immerso nel verde da oltre trenta anni entrato nelle abitudini degli spezzini, è in "condizioni disastrose". A lanciare l’allarme è il gruppo comunale del Partito democratico, che sul tema ha presentato un’interpellanza puntando il dito contro la giunta comunale. "L’ultimo intervento organico risale al 2011: simili luoghi necessitano di continui interventi di manutenzione, che in questo caso non è stata eseguita da numerosi anni". Per il gruppo dem, "sono passati troppi anni senza alcuna cura del percorso ginnico, si dovrebbe intervenire con un investimento di risorse più considerevole rispetto alla normale manutenzione: molti attrezzi sono inutilizzabili, in alcuni casi rimossi e non ripristinati,inaccessibili per la vegetazione che impedisce di raggiungerli; il percorso ginnico è in più punti interrotto dalla presenza di grossi alberi, mai rimossi e tutta l’area non è tenuta in condizioni minimamente accettabili, segno che da molto tempo nessuno dell’amministrazione comunale ha trovato tempo e modo, in oltre sei anni, di constatare lo stato dei luoghi e di occuparsene".

L’interpellanza, firmata dai consiglieri Andrea Montefiori, Martina Giannetti, Viviana Cattani, Dino Falugiani, Andrea Frau, Marco Raffaelli e Piera Sommovigo, sottolinea come "questa amministrazione comunale è impegnata prevalentemente in iniziative spesso futili e poco utili ai reali bisogni della città. L’amministrazione è consapevole della situazione di assoluto degrado della palestra nel verde? Come è stato possibile che, in oltre sei anni, nessun esponente dell’amministrazione comunale si sia interessato delle sorti di un pezzo di territorio tra i più interessanti ed utilizzati dalle persone nel comune capoluogo? Cosa intende il Comune, fin da subito, per porre rimedio ad un abbandono totalmente responsabilità della giunta Peracchini?".

mat.mar.