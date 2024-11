Pa di Lerici in festa. Spegne 125 candeline

Tutto pronto a Lerici per l’evento conclusivo per celebrare i 125 anni della Pubblica assistenza di Lerici, la cui fondazione risale al 1° dicembre 1899. Dopo una lunga estate di iniziative, l’appuntamento è per domenica 1° dicembre al Teatro Astoria, con un ricco programma di iniziative che offriranno momenti di riflessione e festa. Tra le iniziative previste, un momento di confronto per riflettere sull’importanza delle pubbliche assistenze per il Paese. Sarà presente il virologo Fabrizio Pregliasco, professore all’Università di Milano, che è stato presidente di Anpas durante il periodo della pandemia. I festeggiamenti dei 125 anni della pa di Lerici vanno di pari passo con quelli del 120 anni di Anpas, "alla quale siamo uniti da un legame storico di appartenenza – dice il presidente della pa lericina, Rodolfo Basadonne – suggellato con nostro piacere in questi anni dalla presidenza di Anpas Liguria al nostro volontario e già presidente della pa, Nerio Nucci". Sarà proprio Nerio Nucci a tenere il panel di discussione su ’La protezione civile delle Pubbliche assistenze al servizio del Paese”, per analizzare il ruolo cruciale che le pubbliche assistenze hanno sempre avuto e avranno ancora più in futuro nella gestione delle emergenze nazionali e nella protezione del territorio a livello locale. La mattinata di domenica sarà anche occasione per festeggiare assieme alle ragazze e ragazzi delle scuole medie di Lerici e San Terenzo che hanno partecipato al progetto ’Disegno la Pa Lerici…tutto l’anno!’. I migliori disegni illustreranno i mesi del 2025 nel calendario della pa lericina, mostrando secondo il presidente Basadonne "l’importanza dei giovani per la nostra associazione e la loro percezione del volontariato".