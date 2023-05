Ospedale Felettino, Sos lanciato dai medici: "Solo 400 posti letto, pochi per il territorio"

La Spezia, 15 maggio 2023 – “Il nuovo piano sanitario regionale prevede solo 400 posti letto, oltre a 70 per il day-surgery, per il nuovo ospedale Felettino. Si tratta di numeri insufficienti per il bacino di utenza della provincia spezzina che conta oltre 200 mila abitanti". Il grido di allarme sul futuro dell’ospedale Felettino arriva dal residente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Spezia Salvatore Barbagallo, lanciato nel corso della relazione al bilancio dell’ente, appuntamento istituzionale di resoconto e preventivo dell’attività annuale, tenuto ieri nella sede di via Veneto. Un sos unito però all’auspicio che arrivino "indicazioni precise sulla indispensabile sinergia con il San Bartolomeo di Sarzana".

Tra i temi affrontati nel corso della riunione, Barbagallo ha posto l’accento sulla carenza dei medici a livello nazionale dovuta alla fuga di professionisti all’estero (40mila nell’ultimo triennio, il dato riferito a tutta l’Italia), alle scarse opportunità economiche e alla mancanza di interesse dei giovani verso la professione. Ha citato inoltre i corsi organizzati in collaborazione con il liceo Pacinotti della Spezia "per avvicinare gli studenti alla medicina". Gli aspetti del bilancio, con il contenimento e l’ottimizzazione di molti capitoli di spesa, sono stati illustrati dal tesoriere Enrico Battolla, mentre il dottor Rinaldo Tavilla ha tracciato il quadro dell’attività della commissione odontoiatri.

L’assemblea, la prima in presenza dopo la prolungata interruzione a causa della pandemia, ha vissuto anche dei momenti emozionali a cominciare dal saluto ai medici spezzini al traguardo dei cinquant’anni di laurea e l’accoglienza ai neolaureati con il giuramento di Ippocrate. Non è mancato, con affetto e dolore, il ricordo dei colleghi venuti a mancare negli ultimi mesi e quello della collega psichiatra pisana Barbara Capovani, aggredita e uccisa da parte un proprio paziente. Barbagallo ha ringraziato anche le dipendenti amministrative per il loro lavoro, l’Associazione Mogli dei medici, per l’impegno nella divulgazione di tematiche sanitarie e il dottor Luigi Caselli per la Federspev che si occupa dei diritti dei medici pensionati. "Dall’inizio dell’anno – ha aggiunto il presidente dell’Ordine Medici e Odontoiatri – abbiamo ripreso gli incontri di scientifici in presenza organizzati con l’aiuto del nostro collega Romolo Briglia coordinatore della commissione aggiornamento, eventi che ci danno modo di incontrarci ed ascoltare i relatori che ringrazio per il loro impegno e competenza. Come ogni anno – ha concluso – ribadisco l’invito a tutti i colleghi di essere propositivi nei confronti del consiglio dell’Ordine che da parte sua cercherà sempre di sviluppare al meglio ogni proposta presentata".