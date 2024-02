Osare il sogno della pace. Premiata a soli undici anni

Un visetto dolce e uno sguardo brillante, una frangia color cioccolata e due ciuffi di capelli che le incorniciano il viso. Ecco tratteggiato il volto di Sofia Notti, 11 anni, giovane e talentuosa artista, allieva della scuola secondaria di primo grado Piaget. Grazie a lei, Spezia si è aggiudicata, per la prima volta in oltre 30 anni, per il distretto comprendente il levante ligure e il basso Piemonte, il primo premio del concorso internazionale, organizzato dai club Lions e intitolato ’Un poster per la pace’.

Un progetto nato per permettere ai giovani di raccontare, attraverso l’arte e la creatività, il loro modo di vedere la pace. Quest’anno, il tema del premio è stato: ’Osare sognare’ e l’elaborato di Sofia è stato considerato il più rappresentativo tra quelli presentati dalle 170 scuole medie coinvolte. Per Sofia la pace è un grande occhio profondo, color celeste come il cielo e bagnato di lacrime. La piccola artista l’ha realizzato con la maestria di un adulto, utilizzando pastelli colorati, matite, sfumandole e rifinendo il tutto con un fissativo. In pochi minuti il ghiaccio è sciolto e la giovanissima alunna della Piaget ci racconta la genesi della sua idea. "A me piace disegnare gli occhi – spiega – ho pensato alla possibilità di sognare, di sognare la pace. Ho così disegnato sopra la bandiera della Palestina e sotto quella di Israele. Al centro un occhio. Al posto della pupilla una colomba. L’occhio ha una lacrima, perché in questo periodo è difficile vedere la pace tra Palestina e Israele".

Sofia sarà premiata il 14 aprile a Genova, in occasione del Lions Day, che raccoglierà i 68 club del distretto. "Il concorso Lions ’Un poster per la pace’ – sottolinea Luciano Piovano, presidente del club Lions Colli spezzini, che ha sponsorizzato la scuola media Piaget, assieme ad altre due scuole medie della provincia – è importante per due motivi. Il primo è sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della pace. Il secondo è permettere agli stessi, di far parte dei circa 600.000 giovani che ogni anno, in 200 paesi del mondo, partecipano con un elaborato grafico al concorso, esprimendo una propria opinione su questo importante argomento". Il disegno di Sofia dopo la vittoria nel distretto è arrivato a Roma dove ha avuto la possibilità di partecipare anche alle selezioni nazionali del concorso.

Maria Cristina Sabatini