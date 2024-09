Orlando, arriva il via libera alla candidatura

LA SPEZIA

Andrea Orlando raccoglie la più ampia fiducia del centrosinistra e si avvia ad essere il suo candidato alle prossime elezioni liguri. La svolta ieri sera col confronto fra i rappresentanti delle delegazioni regionali di Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Azione che ha portato ad individuare Orlando "come figura in grado di raccogliere la più ampia fiducia affinché, nella veste di candidato alla presidenza della Regione Liguria, possa garantire la costruzione di un’alternativa". A seguito della riunione, i rappresentati daranno avvio "ai necessari e conseguenti adempimenti regionali e nazionali". Un passaggio decisivo per la candidatura del deputato spezzino alla quale manca ormai solo l’ufficialità. Ferruccio Sansa aveva già dato il suo appoggio sabato, ieri nel pomeriggio (prima della riunione delle delegazioni regionali) è arrivato anche il via libera da Luca Pirondini, indicato nei giorni scorsi come candidato dei 5 Stelle. "Ho avanzato la mia candidatura per allargare una rosa di profili tra cui la coalizione potesse scegliere. In quest’ottica, dopo confronti sui temi comuni, la candidatura di Orlando è risultata l’opzione più condivisa nella coalizione. Lo sosterremo convintamente". Da parte sua Orlando, parlando nel pomeriggio alla festa dell’Unità di Bonassola ha detto che "l’appoggio del M5S è importante. La coalizione sta lavorando, credo sia giusto valutare se ci sono le condizioni". Poi in serata il comunicato con la piena fiducia di Pd, Cinque Stelle, Allenza Verdi e Sinistra e Azione.

C.Mas.