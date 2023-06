‘Orientamenti’ versione Summer Cinque tappe in tutta la Liguria dedicate ai giovani sognatori

Prenderà il via il 20 giugno da Savona “Orientamenti Summer 2023”, la versione estiva del tradizionale ’Festival Orientamenti’ di novembre: cinque tappe attraverso tutta la Liguria (Savona, Imperia, Genova, Chiavari e La Spezia) per portare sul territorio le attività di orientamento dedicate a bambini e giovani dai 5 ai 20 anni e alle loro famiglie. Il tema di quest’anno sono i “Dreamers”, i sognatori, con le loro storie di coraggio, fantasia e determinazione. Orientamenti Summer 2023 si propone con un ricco programma: 57 laboratori e 43 partner coinvolti nelle cinque tappe per un totale di 4mila posti offerti nei laboratori. Cinque le aree tematiche: l’orientamento, con attività e incontri adatti per ogni fascia d’età per riflettere sui propri sogni, interessi e sul futuro scolastico o lavorativo; il grande tema di cosa fare dopo il diploma o la qualifica professionale, con approfondimenti sui corsi dell’Università degli Studi di Genova e degli ITS Academy – Istituti Tecnologici Superiori. Per la prima volta Orientamenti Summer propone in presenza il tradizionale workshop per i genitori dei ragazzi che devono scegliere cosa fare dopo le medie. Il laboratorio parlerà delle caratteristiche di una buona scelta; i possibili percorsi di studio e formazione; i fattori da tenere in considerazione nella scelta; le motivazioni “nascoste” che possono influenzare il ragazzo. L’incontro sarà organizzato in tutte le tappe alle 18, per facilitare la partecipazione delle famiglie.

Spazio anche per le materie Stem e i mestieri “del fare”: gli studenti interessati a scienze, tecnologia, matematica e ingegneria oppure appassionati alla tecnologia, elettronica e informatica avranno l’opportunità di mettersi alla prova e sperimentarsi in questo settore; chi invece intende coltivare un proprio talento pratico troverà i “laboratori del fare” dove gli enti regionali del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), le associazioni di categoria CNA e Confartigianato faranno sperimentare i mestieri richiesti oggi dal mercato del lavoro., .

Ecco date e luoghi di ‘Orientamenti Summer 2023’: Savona (20-23 giugno), Imperia (26-29 giugno), Genova Erzelli (3-6 luglio), La Spezia (10-13 luglio),

Chiavari (17-20 luglio).Informazioni e iscrizioni su www.orientamenti.regione.liguria.it