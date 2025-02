Opere ’fasciate’ di suoni e parole. Esposizione vestita con Arthena

Una mostra davvero particolare, in una location abituata all’innovazione. Inaugura e si sviluppa oggi dalle 18, nella sede dell’associazione Arthena in località Tre Strade di Pozzuolo, ‘Esposizione vestita’, curata da Lettura Sartoriale in collaborazione con gli spezzini Francesco Millepiedi, Pietro Balestri e Federico Cappa di Eventi Salute Società Spettacolo. È un’esposizione in cui le opere sono, appunto, ‘vestite’ di parole e suoni: la particolarità sono infatti i Qr code associati a ogni quadro, stampati su una targhetta che, se inquadrata, con il proprio smartphone permette di ascoltare dei racconti recitati da attori professionisti e dotati di un sound design immersivo, confezionati su misura per ogni opera da Lettura Sartoriale.

"Lo scopo di questo progetto – spiegano i promotori – è di impreziosire la visita e la fruizione di mostre, opere d’arte ed esposizioni. Le storie donano dettagli, movimento e sviluppo alle immagini che si stanno guardando, creando un’esperienza sinestesica che va ad arricchire l’arte. Testo, recitazione ed effetti sonori proiettano chi ascolta in un universo costruito ad arte, per cadere... nell’arte". I testi, scritti da Jacopo Gerevini (fondatore di Lettura Sartoriale), dotati di effetti sonori e musica e recitati da attori del mondo teatrale e cinematografico, incontrano due opere di Michelangelo Toffetti, artista bergamasco da tempo stabilitosi a Carrara, un dipinto di Franco Margari, presidente del Circolo degli artisti casa di Dante, un dipinto dell’artista Luciano Borin e una fotografia di Gabriele Martoni. Sarà necessario munirsi di cuffie per poter accedere agli audio delle storie che vestono le opere. Dopo il discorso introduttivo dell’autore Gerevini, l’esposizione sarà disponibile fino alle 19.30, dopodiché spazio alle domande in un confronto con il pubblico e poi il finissage della mostra. Sarà anche offerto un piccolo rinfresco.

Marco Magi