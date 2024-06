’Operazione Donatella’. Infermiere Cri a Pitelli oggi in piazza degli Orti

Dopo il successo del primo appuntamento in piazza Brin di sabato scorso, con più di cinquanta controlli sanitari effettuati in una sola mattinata, ’Operazione Donatella’ arriva nel borgo di Pitelli. L’iniziativa organizzata dalle infermiere volontarie della Croce rossa della Spezia in ricordo della volontaria Donatella Galeotti farà tappa oggi in piazza degli Orti dalle 9 alle 11.30. Le crocerossine e un medico specialista della Cri saranno a disposizione dei cittadini per controlli sanitari gratuiti e misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo. L’ambulatorio mobile sarà poi sabato 15 giugno a Migliarina in piazza Concordia, sabato 22 giugno a Fezzano e sabato 29 giugno a Cadimare.