Operatori sanitari e educatori

Le offerte di lavoro dai Centri per l’impiego di La Spezia. Per informazioni e candidature visitare il sito https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 AUTISTA Tempo determinato (full time). Età 27-45 anni, preferibile patente C, disponibilità a lavorare nei giorni festivi, weekend, di notte, fuori regione Liguria Tempo determinato a fine valutativo, successivamente contratto a tempo indeterminato orario 8-12 e 14-18. Esperienza nel settore trasporti con mansioni di autista. Sede azienda Sarzana. Offerta 51877

2 EDUCATORI Cooperativa sociale ricerca per Spezia e Lerici 2 educatori per assistenza socio-educativa territoriale e assistenza educativa scolastica. Richiesta laurea in scienze dell’educazione, laurea in psicologia, laurea in servizio sociale o qualifica di educatore socio-pedagogico. Si offre tempo determinato di 6/12 mesi, orario 8-19. Saranno valutate disponibilità sia full time che part time. Disponibilità a lavorare nei weekend. Possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Sede La Spezia. Offerta 51840

2 OPERATORI SANITARI Società cooperativa sociale di servizi socio sanitari/educativi cerca 2 Osa od Oss per servizi domiciliari utenti autosufficienti e trasporto minori a scuola. Zone di lavoro: comuni di Monterosso al Mare, Deiva Marina, Framura, La Spezia. Contratto a tempo indeterminato orario da stabilire. Offerta 51830

1 GRAFICO Negozio di abbigliamento personalizzato per premiazioni sportive cerca 1 tirocinante grafico. La risorsa sarà formata per la realizzazione di stampe su indumenti sportivi e premi quali targhe, coppe e altro. Si richiede età compresa fra i 18 ed i 29 anni, diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo grafico. Full-time. In caso di buon esito del tirocinio è prevista assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante. Sede La Spezia. Offerta 51822