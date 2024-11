Omaggio al maestro Cortopassi. Il concerto di Natale gratuito nella chiesa di Santa Maria

Al Teatro Civico, il maestro spezzino Domenico Cortopassi è stato rappresentato con un busto in bronzo ad opera di Rino Mordacci, posto nell’atrio. Nel 1965 gli fu intitolata la scalinata fra via Fiume e via San Francesco. Cortopassi, nato a Sarzana nel 1875 e morto alla Spezia nel 1961, è stato a Lucca allievo di Giacomo Puccini, che lo stimava a tal punto da volerlo come riduttore per la Casa Ricordi a Milano. Al maestro spezzino e alle sue musiche verrà dedicato un concerto di Natale, in programma mercoledì 18 dicembre alle 20.45 alla Chiesa Abbaziale di Santa Maria Assunta, promosso dal Comune della Spezia e da Maurizio Damerini insieme a Fondazione Carispezia, Diocesi della Spezia, Sarzana, Brugnato, Conservatorio Puccini e l’associazione musicale Lunaensemble.

Il concerto, gratuito e con ingresso libero, vedrà la partecipazione del coro Lunaensemble, l’Orchestra del Conservatorio Puccini, l’organista Sergio Chierici, il tenore Cai Fengxung, il maestro collaboratore Luigi Pagliarini, il maestro del coro Luciano Bonci, il direttore Giuseppe Bruno. La serata sarà condotta da Maurizio Damerini e vedrà la presenza del nipote di Domenico Cortopassi, il maestro Massimo Cortopassi con la dottoressa Maria Teresa Fortunato. "Domenico Cortopassi è stato un grande maestro e compositore spezzino – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – un talento straordinario che ha avuto l’onore di essere allievo di Giacomo Puccini. Sarà per noi un privilegio omaggiarlo e ricordarlo con questo concerto, che rappresenta non solo un momento di alto valore artistico, ma anche un tributo alle radici culturali della nostra città. Un’occasione speciale per unire la musica, la memoria e lo spirito delle festività natalizie in un evento unico". Ricordiamo che, prima del suo rientro alla Spezia, Cortopassi fu organista nel duomo di Stoccolma; dal 1908 insegnò alla Scuola di Musica spezzina e nel 1913 fondò una scuola di musica. Fino alla morte, fu organista nella chiesa di Santa Maria Assunta. Stimato compositore, di lui si ricordano fra le altre le operette ‘Fata felicità’, ‘Fior di sogno’, una ‘Messa di Natale’, il melodramma ‘Santa Poesia’, marce per bande. Fu uno dei padri del foxtrot italiano con la canzone ‘Marion’, che vendette milioni di dischi in tutto il mondo. Oltre che di Puccini, Cortopassi fu amico intimo di molti musicisti tra cui Pietro Mascagni e lldebrando Pizzetti, mentre non solo Spezia, ma molte città italiane gli hanno donato una strada a ricordo delle sue intramontabili melodie: Roma, Prato, Latina, Trieste, Trapani e Viareggio.

Marco Magi