Oltre venti anni di navigazione. Medaglia d’oro al lericino Ferrari

Grande emozione per la consegna della medaglia d’oro Giovanni Ferrari, lericino classe 1942, per aver compiuto oltre 20 anni di navigazione a bordo di navi maggiori. La cerimonia si è svolta presso i locali della Capitaneria di Porto della Spezia. Ferrari ha iniziato la sua carriera in mare nel 1960 come ’Giovanotto di 2ª’ a bordo di navi maggiori, affrontando con dedizione e professionalità un lungo percorso che lo ha portato a ricoprire ruoli di sempre maggiore responsabilità. Nel corso della sua carriera ha navigato per oltre 20 anni, affrontando le sfide e le difficoltà della vita marittima con grande passione e determinazione. La medaglia d’oro, conferitagli dal Comandante Alberto Battaglini, rappresenta un prestigioso riconoscimento a quei marittimi che, operando con onore e nel rispetto delle leggi, hanno dedicato gran parte della propria vita alla navigazione, affrontando pericoli e sacrifici per il proprio lavoro.