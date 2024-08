Oltre l’esperienza dell’arena estiva. Torna il ’Cineambulante’ di Casula

Cinema, che passione! Riparte ad agosto nel comune di Santo Stefano Magra la rassegna cinematografica itinerante ideata da Maurizio Casula ’Il Cineambulante’, che nelle passate edizioni, a partire dal 2015, ha fatto registrare 23mila spettatori e oltre 200 film proiettati. "La kermesse ha dato un significato più ampio al concetto di cinema riuscendo, a proiettare film anche in luoghi e con modalità molto diverse dalla classica arena estiva, stimolando nel pubblico l’esperienza della condivisione – spiega quest’ultimo – ; tutta questa iniziativa è nata ricalcando quello che oltre 120 anni fa facevano i cinema ambulanti, che portavano la cultura cinematografica in giro per il mondo, prima che le sale iniziassero a diventare residenti in larga scala". L’edizione 2024 sarà dedicata ai classici, con l’obiettivo di riportare a galla i ricordi delle visioni passate, fare un salto nel tempo ed evocare luoghi e persone di esperienze avute in passato, ammantando l’esperienza con un velo di nostalgia. A Santo Stefano saranno proiettate delle pellicole amate a livello internazionale, tutte a ingresso gratuito e con inizio alle 21.10. Rassegna al via questa sera, lunedì 5 agosto, nel parcheggio di Ponzano Superiore in piazza Aia di Croce con ’I vitelloni’ di Federico Fellini, film immortale con Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi e Leopoldo Trieste; il giorno successivo a Madonnetta, nel giardino della scuola Arzelà sarà la volta di ’Io e zio Buck’ di John Hughes, interpretato da John Candy e Macaulay Culkin; film di animazione mercoledì 7 in piazza della Pace a Santo Stefano Magra, con ’Gli Aristogatti’ di Wolfgang Reitherman, impreziosito dalle voci di Renzo Montagnani, Melina Martello e Oreste Lionello. In caso di maltempo, gli spettacoli saranno spostati nell’opificio calibratura dell’ex Vaccari a Ponzano Magra. La rassegna si avvale dell’esperienza di Maurizio Casula, spezzino, per anni regista di corti, operatore proiezionista con alle spalle un’esperienza a Londra come apprendista nel campo dell’audio e della postproduzione in film capaci di sbancare il botteghino. Ha creato e mantiene la pagina Facebook ’L’arca cinematografica’.

C.T.