’Oltre il corpo, il viaggio della coscienza’ L’incontro organizzato da Archeosofica

Se negli incontri precedenti organizzati da Archeosofica, è stato messo in evidenza come le antiche civiltà egizia, tibetana e il cristianesimo antico conoscessero, almeno in parte, le dinamiche segrete che regolano la vita interiore dell’individuo e il suo passaggio nel cosiddetto ‘aldilà’, in quello di oggi, alle 17.30 (nella sede di via Crispi 99), ci si soffermerà su un tema che riguarda da vicino noi stessi: come siamo fatti oltre al corpo fisico? Esiste l’anima? E se sì, in cosa consiste? Dopo aver presentato i tre libri ‘dei morti’, ecco dunque ‘Oltre il corpo, il viaggio della coscienza’. "Sulla scia delle intuizioni antiche e alla luce della sperimentazione archeosofica – spiegano dall’associazione –, osserveremo l’uomo e la donna da un punto di vista sia energetico che più profondo, al fine di conoscere meglio noi stessi e il viaggio che ci attende oltre le soglie dell’aldilà". L’ingresso all’appuntamento, come consuetudine, è libero.