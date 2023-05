Oldoini, lutto spezzino Cordoglio per la morte del regista nato in città

L’annuncio l’ha dato Carlo Conti durante la cerimonia dei David di Donatello: è morto a Roma lo sceneggiatore e regista spezzino Enrico Oldoini. Settantasette anni compiuti la scorsa settimana, ha lasciato il segno con grandi successi al box office e d’ascolto L’esordio dietro la macchina da presa nel 1984 in ‘Lui è peggio di me’, poi nei cinepanettoni che spesso vedono protagonista la coppia Boldi-De Sica, poi sul piccolo schermo ‘Don Matteo’, ‘Dio vede e provvede’, ‘Un passo dal cielo’ e ‘Provaci ancora prof’. Cordoglio è stato espresso dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. "È un momento di dolore e ci stringiamo alla famiglia e a tutto il mondo del cinema e della tv", ha detto il primo cittadino. Matteo Taranto, noto attore spezzino che con Oldoini ha lavorato, si è espresso attraverso i social. "Ho un ricordo bellissimo del nostro primo incontro nel ‘Restauratore’ con Buzzanca, del suo ‘..e belin ma aloa tei spezzino anche te!’, delle nostre chiacchiere davanti a un calice di vino e della nostalgia di Spezia che tornava ormai di rado. Nel mondo di cinema e tv non è facile incontrare anime con la sua generosità. Una triste perdita, mi auguro che le istituzioni spezzine sappiano conferirgli i giusti onori per il lustro che ha dato alla città con la sua grande carriera cinematografica".