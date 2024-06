Oggi si avverano i sogni. Podio, record personale o un biglietto per Parigi. Succede tutto al Montagna

C’è chi sogna i 23 metri come il pesista Fabbri, chi ancora di qualificarsi alle vicinissime Olimpiadi di Parigi come il decatleta Dester, chi almeno di migliorare il proprio personale o di raggiungere un insperato podio, chi invece semplicemente di fare bella figura. Si aprono oggi i Campionati italiani assoluti di atletica della Spezia, di scena al campo sportivo Montagna fino a domani sera, con l’organizzazione dell’Atletica Spezia Duferco. Qualche numero: 42 medaglie in palio, circa 150 fra volontari e steward, 70 soccorritori della Croce Rossa, in pista 1 oro olimpico, 3 argenti e 3 bronzi mondiali, 10 ori, 18 argenti e 9 bronzi europei (alcuni freschi freschi direttamente dai più recenti in terra romana).

I fortunati che sono riusciti ad acquistare i biglietti per questo grandissimo evento, potranno usufruire anche di un servizio di ristorazione interno con diversi stand per mangiare piadine, muscoli, acciughe, panini e altro, oltre ai cocktail del bar piazzato in tribuna. Ricordiamo, poi, le maggiori misure viabilistiche: via dei Pioppi e il lato monte del controviale Fieschi saranno destinati alla sola sosta degli autobus e dei veicoli degli atleti autorizzati dal Comitato organizzatore; via dei Pioppi sarà chiusa consentendo il transito ai veicoli autorizzati (anche autorità e titolari di Cude). Sarà consentita la fermata per la discesa e salita passeggeri (tempo massimo 10 minuti) in un’apposita area delimitata in viale Fieschi lato monte, nei pressi dell’entrata del Montagna. Per lo svolgimento della marcia di domani, dalle 18 di oggi alle 14 di domani, non si potrà sostare in piazza Chiodo, via Chiodo e via Diaz con deroghe per i residenti (dall’1 alle 13 di domani sospesa la Ztl dai varchi di via Diaz, via Mazzini e via Chiodo, da via Persio), comunque saranno poi chiuse alcune intersezioni anche lungo via Gramsci, come da segnaletica sistemata in loco.

Meglio poi avere sotto mano il quadro delle gare odierne ed ecco qui (con D per Decathlon, E per Eptathlon, m per maschile e f per femminile). Si comincia quindi alle 10.15 con i 100 Hs - serie (E), poi 10.30 100 - serie (D), 11.15 alto (E), 11.30 lungo (D), 13.45 peso (D), 14 martello (m), 15 alto (D), 15.05 peso (E), 15.45 disco (f), 16.45 200 - serie (E), 17.05 400 hs - batterie (f), 17.25 400 hs - batterie (m), 17.30 giavellotto (arrivi) (f), 17.40 triplo (f), 17.50 400 - serie (D), 18.15 400 - batterie (f), 18.30 400 - batterie (m), 19.00 asta (f) 19.00 giavellotto (arrivi) (m), 19.03 100 hs - batterie (f), 19.20 110 hs - batterie (m), 19.40 100 - batterie (f), 19.45 alto (f), 19.50 triplo (m), 19.55 100 - batterie (m), 20.15 800 - batterie (f), 20.25 800 - batterie (m), 20.45 100 hs - finale (f), 20.58 110 hs - finale (m), 21.10 100 - finale (f), 21.20 100 - finale (m), 21.35 5000 (f), 22.00 5000 (m), 22.25 4x100 - serie (f), 22.40 4x100 - serie (m). Per tutti gli spezzini gli occhi sono puntati soprattutto sulle batterie dei 200 metri maschili e su quelle degli 800 metri femminili: lì gareggeranno, rispettivamente, gli sprugolini Lattarulo e Irbetti. Forza ragazzi! Gli Assoluti della Spezia 2024 saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport dalle 19 alle 21.30 in entrambe le giornate; tutte le gare non coperte dalla televisione saranno in diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv.