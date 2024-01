Oggi l’appuntamento col Cimento Catodico

Appuntamento stamani alle 10.30 per gli appassionati di bagni in acque fredde con la nona edizione del Cimento Catodico, tuffo in mare dell’Epifania, nel borgo lericino. Obiettivo degli organizzatori superare il record di 192 iscritti del 2023, anno della ripresa dopo la pausa forzata per il Covic. "Il cimento nasce come una scommessa tra amici- spiega Norbert Froku, giovane ingegnere, tra gli ideatori dell’iniziativa- nel 2013. Ci ritrovammo col collega Fabio Bertella e altri quattro amici a fare il bagno il giorno della befana. L’anno successivo, grazie ai social network, abbiamo strutturato l’appuntamento che è cresciuto nel tempo fino ad arrivare a gennaio 2020 alla settima edizione con 200 partecipanti". Froku con gli amici Marco Pini e Letizia Marcenaro, della Pro Loco di San Terenzo e ad altri amanti del mare e del borgo come Stefano Carrozzi, già allenatore di nuoto professionista ed ex assessore lericino ha fatto diventare il bagno dell’Epifania un evento imperdibile per il territorio di Lerici. Col bagno di oggi si conclude il trittico di bagni natalizi lericini che comprende anche i cimenti della Venere Azzurra del 24 dicembre scorso (sessanta partecipanti) e di Tellaro a capodanno con una ventina di coraggiosi che hanno sfidato le onde che lambivano il pontile della marina. Il tuffo è fissato per le 11 in punto con le befane a fare da contorno e dopo il bagno panettone, tè caldo e spumante per tutti. Solo pochi giorni fa, a Capodanno sono stati circa 250 i temerari che hanno sfidato le onde nei cimenti di Tellaro, Le Grazie (nella foto) e Levanto.

F.D.