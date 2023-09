"Oggi il nostro problema è l'orata a La Spezia: soluzioni in vista"

Il nemico, almeno per ora, non è il granchio blu, ma un pesce che per voracità non ha nulla da invidiare alla specie aliena, ovvero l’orata. Parola dei muscolai spezzini, che sottolineano come al momento il vero problema sia quello di trovare una soluzione alle continue predazioni da parte dei pesci. "Finora ne abbiamo pescati pochi, per fortuna. Vediamo se attecchisce come è capitato nell’Adriatico, o se la sua rimarrà una presenza sporadica – afferma Federico Pinza, direttore della Coop Mitilicoltori spezzina – ma per ora non c’è una presenza massiva. Qui le condizioni del mare e dei fondali sono diverse da quelle adriatiche, forse è anche per questo che fino a oggi non si è sviluppato come avvenuto in altri luoghi".

Ma se il granchio adesso non è un problema per ostriche e muscoli, lo è certamente l’orata, che con la sua voracità sta svuotando le reste dei muscolai. Una situazione insostenibile, tanto da costringere la cooperativa a mettere mani al portafoglio per acquistare una nuova imbarcazione per la pesca a cianciolo, l’unica che potrebbe portare risultati contro le orate, ormai presenza fissa nelle acque del nostro golfo. "Abbiamo operato un investimento importante, speriamo che serva per risolvere il problema una volta per tutte" dice Pinza.

mat.mar.